Луческу сделал новое заявление о работе в "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу категорически опроверг возможность ухода из столичного клуба.

Об этом он заявил в комментарии пресс-службе "бело-синих", комментируя новые слухи вокруг своей персоны. По словам румынского специалиста, он комфортно себя чувствует в столице Украины и намерен отработать контракт.

"Все эти разговоры о моем желании уйти – выдумки и чушь. У меня большая мотивация, желание и амбиции работать в "Динамо" и побеждать с киевской командой. Все остальное – слухи и манипуляции. Тем более, меня не напугать кадровыми проблемами и нынешними трудностями. Во многих командах я прошел через ситуации, когда были травмы, дисквалификации и проблемы с составом, но правильные решения в таких ситуациях лишь подчеркивают тренерский уровень и опыт", – подчеркнул Луческу.

Напомним, Мирча Луческу принял киевское "Динамо" летом нынешнего года. 75-летний тренер вывел команду в групповой турнир Лиги чемпионов, а также в лидеры украинской Премьер-лиги.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассказал о недопонимании с президентом клуба Игорем Суркисом.