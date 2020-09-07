Луческу рассказал о разговоре с Ахметовым перед приходом в "Динамо"

Луческу рассказал, как Ахметов отреагировал на его переход в "Динамо".

Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов с пониманием отнесся к решению Мирчи Луческу возглавить главного соперника "горняков" – киевское "Динамо".

Об этом в интервью ProSport рассказал сам румынский специалист. По его словам, он очень хотел вернуться к работе в Украине.

"Прежде всего, я скучал по Украине. Я хотел вернуться в страну, где у меня были хорошие результаты. Я объяснил Ринату Ахметову, почему я это сделал. Он пожелал мне удачи и понял, почему я пошел на такой шаг. Хотел попасть в чемпионат, который меняется, который начинает расти, меня также привлекало то, что в "Динамо" есть молодые игроки, о таланте которых мне многие рассказывали", – заявил Луческу.

Напомним, Мирча Луческу с 2004-го по 2016-й год возглавлял донецкий "Шахтер", с которым восемь раз выиграл чемпионат Украины, а также стал обладателем Кубка УЕФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мирча Луческу признался, что не обращает внимания на реакцию фанатов "Динамо", которые выступили против его назначения главным тренером команды.

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