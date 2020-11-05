Луческу прокомментировал игру "Динамо" с "Барселоной" в Лиге чемпионов

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу в игре с "Барселоной" отметил действия 18-летнего голкипера киевлян Руслана Нещерета.

По мнению румынского специалиста, несмотря на блеклое начало встречи, качеством игры своих подопечных он доволен.

"Хорошо сыграли, но начали матч не очень. Позволили сопернику приблизиться к штрафной. Сложно блокировать Месси. Как мне сказали помощники, пенальти был не совсем справедливым. Потом мы стали играть намного лучше, много раз выходили один на один, но отсутствие опыта сыграло важную роль. Заслужили как минимум ничью, но учитывая все факторы, я доволен ребятами. Нещерет сделал фантастические сэйвы. Это дало уверенность команде. Для него это был очень хороший дебют", – цитирует Луческу "Динамомания" со ссылкой на телеканал "Футбол 2".

Как сообщал OBOZREVATEL, игра 3-го тура Лиги чемпионов "Барселона" – "Динамо" завершилась со счетом 2:1. Гол на счету Цыганкова.

После поединка Виктор признался, что "бело-синие" заслуживали на ничью.