Луческу повторил "разгромный" рекорд Лобановского

Уверенная победа "Динамо" над "Гентом" в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов стала 20-й разгромной викторией для Мирчи Луческу в еврокубках во главе украинских клубов и первая с киевской командой.

13 разгромов подопечные Луческу нанесли соперникам в Лиге чемпионов и 7 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА).

Луческу по этому показателю повторил рекорд легендарного Валерия Лобановского. На третьем месте расположился Мирон Маркевич с 8 победами во главе "Металлиста" и "Днепра", сообщает sport.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра "Динамо" – "Гент" состоялась на столичном НСК "Олимпийский" 29 сентября и завершилась со счетом 3:0.

После поединка Мирча Луческу прокомментировал игру своей команды, отметив что доволен счетом на табло, но не доволен качеством футбола, который показали его подопечные.

Отметим, что первый поединок плей-офф Лиги чемпионов с "Гентом" стал для главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу 136-м в еврокубках с украинскими клубами. Таким образом 75-летний Мистер побил достижение Лобановского, которое держалось 19 лет.