Луческу ответил на гнев ультрас "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу не обращает внимания на реакцию ультрас клуба, которые выступили резко против его прихода в команду.

Соответствующее заявление сделал сам румынский специалист в эфире Pro X, сообщает sport.ro. По словам наставника "бело-синих", его главной задачей остается улучшение игры и результатов команды.

"Это не мое дело. Это группа ультрас, которой кто-то управляет. В конце концов, это не имеет значения. Меня это не интересует. Меня заботят отношения с футболистами и игра, в которую они играют. Как профессионал, я оставляю эмоции в стороне, чтобы иметь возможность отдать клубу все, что я накопил за все эти годы в качестве опыта", – сказал Луческу.

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили назвал обидной реакцию фантов на приход в команду Мирчи Луческу.

Узнай первым итоги "коронавирусного" сезона УПЛ у нас в Telegram!