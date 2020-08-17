Луческу дал прогноз на матч "Интер" – "Шахтер"

Мирча Луческу признался, что будет поддерживать "Шахтер" в полуфинале Лиги Европы против "Интера", и назвал свой бывший клуб фаворитом противостояния.

"В "Шахтере" играют мои дети, вы понимаете? Они росли вместе со мной. Что касается фаворита, то я считаю, что "горняки" сейчас выглядят сильнее, чем "Интер". Они на протяжении долгого времени играют вместе, имеют большой опыт выступлений в еврокубках и всегда знают, что нужно делать в той или иной ситуации", – сказал румынский специалист в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что полуфинальный поединок между "Шахтером" и "Интером" состоится в понедельник, 17 августа, в Дюссельдорфе. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, стал известен возможный соперник "горняков" в финале Лиги Европы.

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