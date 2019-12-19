"Ловите наркомана": легендарного футболиста сборной России высмеяли за мечты о "совке"

Экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина высмеяли в сети после того, как он рассказал о своей идее создать объединенный чемпионат с участием клубов из стран бывшего СССР.

Андрей Аршавин kp.ru

Так, признав, что "идея объединения чемпионатов России и Украины – правильная, но неактуальная", бывшая звезда российской сборной переключился на вариант привлечения клубов из других стран СНГ.

"Можно подумать о присоединении к нашему чемпионату команд из Белоруссии, Азербайджана и Казахстана. Это же интерес. Каждая страна будет вливать деньги в свою команду. Плюс прибавится количество зрителей, на стадионах будут аншлаги", – сказал Аршавин, которого цитирует Sportbox.ru.

Это заявление вызвало шквал насмешек со стороны пользователей интернета, которые назвали идею футболиста давно устаревшей.

"Проснитесь, уже скоро тридцатник стукнет тем, кто этого вашего СССР не застал вообще. Зачем?", "Аршавин: давайте кормить все СНГ за деньги наших бабушек", "Ловите наркомана", "Какая собака его покусала?" (намек на известного тренера Валерия Газзаева, чье прозвище – Пес – Ред.), "С таким стратегическим подходом Андрею место в Госдуме как минимум", – пишут в комментариях под новостью.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший главный тренер "Динамо" Валерий Газзаев пожалел, что Украина не объединилась с Россией в футболе.

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