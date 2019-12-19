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19 декабря • обновлено в 14:54
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"Ловите наркомана": легендарного футболиста сборной России высмеяли за мечты о "совке"

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Экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина высмеяли в сети после того, как он рассказал о своей идее создать объединенный чемпионат с участием клубов из стран бывшего СССР.

Андрей Аршавин

Андрей Аршавин

kp.ru

Так, признав, что "идея объединения чемпионатов России и Украины – правильная, но неактуальная", бывшая звезда российской сборной переключился на вариант привлечения клубов из других стран СНГ.

"Можно подумать о присоединении к нашему чемпионату команд из Белоруссии, Азербайджана и Казахстана. Это же интерес. Каждая страна будет вливать деньги в свою команду. Плюс прибавится количество зрителей, на стадионах будут аншлаги", – сказал Аршавин, которого цитирует Sportbox.ru.

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Это заявление вызвало шквал насмешек со стороны пользователей интернета, которые назвали идею футболиста давно устаревшей.

"Проснитесь, уже скоро тридцатник стукнет тем, кто этого вашего СССР не застал вообще. Зачем?", "Аршавин: давайте кормить все СНГ за деньги наших бабушек", "Ловите наркомана", "Какая собака его покусала?" (намек на известного тренера Валерия Газзаева, чье прозвище – Пес – Ред.), "С таким стратегическим подходом Андрею место в Госдуме как минимум", – пишут в комментариях под новостью.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший главный тренер "Динамо" Валерий Газзаев пожалел, что Украина не объединилась с Россией в футболе.

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Автор
Денис Карпов
Персона
Андрей Аршавин
Место
Россия
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