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27 февраля • обновлено в 01:54
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"Лион" - "Ювентус": видеообзор плей-офф Лиги чемпионов

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Французский "Лион" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов нанес неожиданное поражение итальянскому "Ювентусу".

Поединок на "Парк Олимпик Лионне" прошел в среду, 26 февраля, и завершился со счетом 1:0.

Решающим для Роналду и Ко стал удар Тузара на 31-й минуте. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть видеообзор этой игры.

"Лион" Франция – "Ювентус" Италия 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 31 Тузар.

Лион – Антони Лопеш, Марсело, Денайер, Марсал, Дюбуа (Тете, 78), Тузар, Бруно Гимараэс, Ауар, Корне (Андерсен, 81), Токо-Экамби (Терье, 66), Дембеле.

Ювентус – Шченсны, Бонуччи, Алекс Сандро, Данило, де Лигт, Рабьо (Бернардески, 78), Пьянич (Рэмзи, 62), Бентанкур, Куадрадо (Игуаин, 70), Роналду, Дибала.

Предупреждения: Марсело (28), Корне (61).

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее итальянский "Наполи" сыграл дома вничью с испанской "Барселоной" (1:1), немецкая "Бавария" в Лондоне разгромила "Челси" (3:0), "Атлетико" обыграл "Ливерпуль" (1:0), "Боруссия" была сильнее ПСЖ (2:1), "Аталанта" дома не оставила шансов "Валенсии" (4:1), а "Лейпциг" был сильнее "Тоттенхэма" (1:0).

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Лига чемпионов
Теги
ФК Ювентус ФК Олимпик Лион
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