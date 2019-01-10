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Лидера сборной Украины выгоняют из клуба

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Один из лидеров сборной Украины Евгений Коноплянка может покинуть немецкий "Шальке" в зимнее трансферное окно. Причиной стало нарушение дисциплины нашим футболистом.

После поражения от "Порту" в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов Коноплянка вместе с партнерами по команде посетил один из ночных клубов Португалии. Несмотря на поражение, "Шальке" досрочно оформил выход в плей-офф самого престижного клубного европейского турнира, и футболисты решили отпраздновать это событие. Игроки вернулись в отель под утро, сообщает Bild.

Евгений Коноплянка

Евгений Коноплянка

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В итоге наставник гельзенкирхенского клуба Доменико Тедеско оставил Коноплянку на скамье запасных в следующем матче, а затем принял решение продать украинца в другой клуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины Александр Зинченко забил дебютный гол за "Манчестер Сити" в матче Кубка Английской лиги. Наш спортсмен поразил ворота соперника невероятным дальним ударом и помог своей команде разгромить "Бертон Альбион" 9:0.

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Тема
Лига чемпионов
Персона
Евгений Коноплянка
Тег
Шальке-04
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