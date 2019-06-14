Лидер "Шахтера" покидает клуб: названа стоимость трансфера

Один из лидеров донецкого "Шахтера" бразилец Исмаили близок к тому, чтобы покинуть свою нынешнюю команду.

29-летний левый защитник, который в последних трех сезонах демонстрирует потрясающий футбол, вероятнее всего, продолжит карьеру в итальянской "Роме". В стане "волков" он воссоединится с экс-наставником "горняков" Паулу Фонсекой, который с нового сезона будет тренировать римскую команду, сообщает Forzaroma.info.

Исмаили (второй справа в верхнем ряду) ФК "Шахтер"

Кроме того, стало известно, что "Роме" удалось добиться существенного прогресса в переговорах с "Шахтером". Изначально чемпионы Украины готовы были отпустить футболиста не менее, чем за 20 миллионов евро. Однако "волкам" удалось сбить цену и стороны сошлись на сумме в 15 миллионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" оперативно нашел замену Паулу Фонсеке, объявив о приходе нового тренера.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!