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/Новости футбола

Лидер "Шахтера" покидает клуб: названа стоимость трансфера

4.3тЧитать материал на украинском

Один из лидеров донецкого "Шахтера" бразилец Исмаили близок к тому, чтобы покинуть свою нынешнюю команду.

29-летний левый защитник, который в последних трех сезонах демонстрирует потрясающий футбол, вероятнее всего, продолжит карьеру в итальянской "Роме". В стане "волков" он воссоединится с экс-наставником "горняков" Паулу Фонсекой, который с нового сезона будет тренировать римскую команду, сообщает Forzaroma.info.

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Исмаили (второй справа в верхнем ряду)

Исмаили (второй справа в верхнем ряду)

ФК "Шахтер"

Кроме того, стало известно, что "Роме" удалось добиться существенного прогресса в переговорах с "Шахтером". Изначально чемпионы Украины готовы были отпустить футболиста не менее, чем за 20 миллионов евро. Однако "волкам" удалось сбить цену и стороны сошлись на сумме в 15 миллионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" оперативно нашел замену Паулу Фонсеке, объявив о приходе нового тренера.

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Тема
Трансферы
Персона
Исмаили
Теги
ФК ШахтерФК Рома
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