Лидер сборной Украины по футболу получил травму

Полузащитник сборной Украины и английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко получил травму и пропустит около трех-четырех недель.

Как сообщает "Команда 1", украинец повредил заднюю поверхность бедразади проведет почти месяц без футбола. В этот период его клуб проведет пять матчей – во время так называемого Boxing Day.

Андрей Ярмоленко

Интересно, что травма второй год подряд выбивает футболиста сборной Украины из строя во время самого горячего периода в английской Премьер-лиге.

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В текущем сезоне Ярмоленко сыграл в 15 поединках АПЛ, в которых забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство "Вест Хэма" недовольно украинцем и готово продать его в зимнее трансферное окно.

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