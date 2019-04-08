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Лидер сборной Украины хотят жестоко наказать в Бельгии

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Лидер сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслан Малиновский рискует досрочно завершить сезон.

Нашему футболисту грозит семиматчевая дисквалификация за удаление в поединке чемпионского раунда плей-офф с "Гентом". Полузащитник может понести такое серьезное наказание за то, что бутсами зацепил лицо Биргера Верстрате. Если будет признано, что Малиновский сделал это намеренно, то ему грозит дисквалификация до семи матчей, пишет Football.ua.

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Руслан Малиновский (№8)

Руслан Малиновский (№8)

pressball.by

В чемпионском раунде национального первенства "Генк" провел три матча из десяти, так что если украинцу дадут семь матчей дисквалификации, в этом сезоне он уже не сыграет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Руслан Малиновский был признан лучшим игроком матча с "Гентом", в котором отличился двумя забитыми мячами.

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Тема
чемпионат Бельгии
Персона
Руслан Малиновский
Место
Бельгия
Теги
ФК Генксборная Украины по футболу
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