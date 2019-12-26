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26 декабря • обновлено в 11:00
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Лестер – Ливерпуль: где смотреть онлайн, по какому каналу прямая трансляция

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В английской Премьер-лиге в четверг, 26 декабря, состоится одно из самых интригующих противостояний сезона.

В Лестере на стадионе "Кинг Пауэр Стэдиум" встретятся лидер чемпионата "Ливерпуль" и его ближайший преследователь "Лестер Сити". Поединок "лис" и "красных" вызвал невероятный интерес не только в Англии, но и по всей Европе.

Ливерпуль – Лестер

Ливерпуль – Лестер

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Увидеть игру в Украине можно будет благодаря прямой трансляции на канале Setanta Sports. Начало встречи – в 22:00 по киевскому и в 23:00 по московскому времени.

В России игру покажет стримминговая платформа OKKO. А в Беларуси трансляцию из Лестера запланировал в своей эфирной сетке телеканала "Беларусь 5".

Отметим, что это уже вторая встреча команда в нынешнем розыгрыше АПЛ. В октябре "Ливерпуль" на своем поле вырвал победу 2:1, забив решающий мяч с пенальти на пятой компенсированной минуте.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины и английского "Вест Хэм" Андрей Ярмоленко получил травму, и пропустит важнейший отрезок сезона.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Чемпионат Англии
Место
Англия Лестер
Теги
ФК Лестер ФК Ливерпуль
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