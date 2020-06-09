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9 июня • обновлено в 18:12
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Леоненко поддержал Луческу за критику экс-тренера "Шахтера"

1.5т
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Эксперт программы "Великий футбол" Виктор Леоненко поддержал слова экс-наставника донецкого "Шахтера" Мирчи Луческу о его преемнике Паулу Фонсеке.

Румынский специалист ранее заявил, что с португальским тренером "горняки" просто потеряли время, с чем выразил согласие Леоненко.

Виктор Леоненко

Виктор Леоненко

XSPORT

"Шахтер" станет чемпионом, я это сказал еще год назад. Можно их только поздравить с хорошей игрой. Ванга? Да я просто разбираюсь в футболе. Ставь любого тренера в "Шахтер", и ничего не изменится. Главное – что Луческу оставил хорошую команду. Я с ним согласен, что при Фонсеке "Шахтер" три года потерял. Почему? Потому что никого не продали за это время, по сути. Он никого не воспитал. А для меня главное – даже не первое место, а именно воспитание футболистов", – заявил бывший динамовец в эфире программы.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" в результативном матче обыграл "Десну" в УПЛ.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Паулу Фонсека Мирча Луческу Виктор Леоненко
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