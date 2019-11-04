Легионер "Динамо" взбесился во время матча с "Шахтером" и обматерил Михайличенко: видео

Нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес закатил настоящую истерику на скамейке запасных во время матча 1/8 финала Кубка Украины с "Шахтером".

Футболист сборной Люксембурга был недоволен решением тренерского штаба не выпускать его на поле. Родригес высказывал претензии наставникам. Апогеем стал гол Тараса Степаненко на последней минуте основного времени, благодаря котором "горняки" смогли перевести игру в овертайм.

Форвард "Динамо" буквально взбесился – он несколько раз сильно ударил по навесу над скамейкой запасных, затем выругался в адрес главного тренера "Динамо" Алексея Михайличенко, а после свистка об окончании 90 минут игры саркастически поаплодировал в сторону наставника.

Напомним, "Динамо" в итоге одержало победу в дополнительное время и впервые в своей истории выбило "Шахтер" из розыгрыша национального кубка.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" лишилось ключевого футболиста накануне матча с "Шахтером" в чемпионате Украины, который состоится 10 ноября.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!