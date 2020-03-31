Польский футболист "Динамо" Томаш Кендзера рассказал, как люди в Украине бездумно отнеслись к карантину из-за коронавируса.

Тамаш Кадар 400mm.pl

"В Украине на ситуацию отреагировали позднее многих стран, потому что здесь долгое время не было случаев заражения. В первые дни никто не знал о масштабах угрозы, только после обращений президента Украины Владимира Зеленского и мэра Киева Виталия Кличко все изменилось. Они сказали, что все должно быть закрыто: кинотеатры, галереи. Только тогда все остановилось. Но до этого люди спокойно перемещались, дети были на игровых площадках", – цитирует Кендзеру польское издание Newonce Sport.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее легендарный украинский боксер Владимир Кличко записал жесткое видеообращение к соотечественникам из-за пандемии коронавируса.

Недавно футболист сборной Украины Руслан Малиновский назвал идиотами тех, кто считает коронавирус несерьезной проблемой.

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