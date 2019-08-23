Легенде "Спартака" поставили страшный диагноз

У известного в прошлом футболиста, а ныне члена тренерского штаба академии московского "Спартака" Василия Кулькова диагностировали рак.

Василий Кульков dynamo.kiev.ua

Как сообщает пресс-служба фанатского объединения "Фратрия", о болезни стало известно в июле. Врачи поставили диагноз — плоскоклеточный рак пищевода. В настоящий момент Кульков находится под наблюдением врачей в профильной больнице в Красногорске, где проходит второй этап химиотерапии.

Кульков выступал за "Спартак" в 1989-1991 годах, а также с 1995-го по 1997 год. В составе "красно-белых" он стал чемпионом СССР 1989 года. Играл в Португалии за "Бенфику", "Порту" и российский "Зенит". Провел 20 матчей за сборную СССР, дебютировав под руководством Валерия Лобановского. За сборную России сыграл 21 матч и забил пять голов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о страшной болезни известного в прошлом футболиста, главного тренера "Болоньи" Синиши Михайловича, у которого определили лейкемию.

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