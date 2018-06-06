Болт дня: легенда мирового спорта сыграл первый футбольный матч

Легендарный ямайский бегун Усэйн Болт сыграл в товарищеском футбольном матче с юношеской сборной Норвегии в составе норвежского "Стремсгодсета".

Атлет на 71-й минуте заменил Магнуса Ланкхофа Далби. Матч завершился в пользу молодежной команды со счетом 1:0.

Примечательно, что на футболке экс-бегуна значился номер 9,58 – время мирового рекорда, с которым ямаец в августе 2009 года преодолел 100-метровую дистанцию на чемпионате мира в Берлине.

Усэйн Болт Dailymail

Напомним, Усэйн Болт восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. В 2017 году спортсмен завершил спринтерскую карьеру и посвятил себя футболу.

Болт в настоящее время готовится принять участие в благотворительном матче, который пройдет в это воскресенье, десятого июня, на "Олд Траффорд". Встреча организована для сбора средств для ЮНИСЕФ – Детского фонда ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, пилот Формулы-1 напугал легендарного ямайского бегуна.