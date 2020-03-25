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25 марта • обновлено в 09:57
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Легендарный партнер Шевченко рассказал о симптомах коронавируса: спортивные итоги 24 марта

1.6т
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МОК объявил о переносе Олимпиады-2020, а легенда "Милана" и многолетний партнер Андрея Шевченко по клубу Паоло Мальдини рассказал о симптомах, которые испытывает при коронавирусе.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 24 марта.

Кроме того, звезда "Шахтера" Тайсон выразил восхищение поведением украинцев во время карантина из-за коронавируса. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Хабиб - Фергюсон Олимпиада-2020
Персоны
Андрей Шевченко Тайсон
Теги
ФК Шахтер ФК Милан
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