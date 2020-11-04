Легендарный Марадона перенес операцию на головном мозге

Легендарный футболист Диего Марадона, которому в пятницу, 30 октября, исполнилось 60 лет, успешно перенес операцию на головном мозге.

Как сообщает издание Sky News, аргентинцу удалили так называемую субдуральную гематому – сгусток крови, который может образоваться между мембраной и мозгом после травм головы легкой и средней тяжести.

Изначально Марадона был госпитализирован в понедельник, 2 ноября, в качестве превентивной меры. Тогда ему диагностировали обезвоживание и анемию, однако позже его перевезли в другую клинику, где и сделали операцию.

Личный врач экс-футболиста Леопольдо Луке также заявил, что появление тромба могло стать причиной недавнего инцидента, но сам Диего не помнит, чтобы с ним случилось что-то подобное.

Отметим, что сейчас Марадона работает тренером команды "Химнасия и Эсгрима" из Ла-Платы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее операцию на сердце перенес легендарный актер и победитель конкурса "Мистер Олимпия" Арнольд Шварценеггер.