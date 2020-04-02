Легендарный игрок "Реала" умер от коронавируса

Легендарный футболист мадридского "Реала" Грегорио Бенито умер от коронавируса в Испании. Ему было 73 года.

Как сообщает издание Marca, защитник выступал за команду с 1969 по 1982 год, приняв участие в 420 официальных матчах. Он помог "Реалу" завоевать 11 трофеев – шесть чемпионств и пять побед в кубке страны.

Грегорио Бенито La Voz de Galicia

Бенито запомнился болельщикам как сильный и неутомимый футболист с пышными усами. На его счету всего три гола за профессиональную карьеру, но его вклад в оборонительную игру команды нельзя недооценивать.

Отмечается, что спорт был в его крови с самого детства. В школьные времена Бенито стал чемпионом Испании по метанию копья в своей возрастной категории.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 марта экс-тренер каталонского "Эспаньола" Бенито Жоанет умер от коронавируса.

Также от COVID-19 скончался бывший президент мадридского "Реала" Лоренцо Санс.

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