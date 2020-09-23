Легендарный футболист станет тренером соперника Украины на Евро-2020 – СМИ

Легендарный Франк де Бур станет новым тренером сборной Нидерландов после ухода Рональда Кумана в "Барселону".

Как сообщает издание DutchNews, он будет руководить национальной командой до середины 2022 года. Соглашение с Де Буром может быть продлено в случае успешного выступления на чемпионате Европы-2020, который состоится летом 2021 года. Легендарный игрок сборной Нидерландов был одним из трех претендентов на этот пост. Другие два – экс-тренер "Барселоны" Франк Райкард и наставник леверкузенского "Байера" Петер Бош – отказались возглавить национальную команду.

Отметим, что Де Бур является трехкратным бронзовым призером чемпионатов Европы (в 1992-м, 2000-м и 2004-м) в составе сборной Нидерландов, а на клубном уровне он успешно выступал за "Аякс" и "Барселону". В клубе из Амстердама специалист и начал свою тренерскую карьеру, а затем недолгое время работал с "Интером", "Кристал Пэлас" и "Атлантой Юнайтед".

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