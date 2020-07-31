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Легенда мирового футбола Ривалдо оценил приход Луческу в "Динамо"

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
1,3 т.
Мирча Луческу

Мирча Луческу ранее 12 лоет тренировал "Шахтер". ФК Динамо

Легендарный бразильский футболист Ривалдо позитивно оценил решение киевского "Динамо" пригласить на пост наставника команды Мирчу Луческу.

По мнению экс-звезды "Барселоны" и национальной сборной, обладателя "Золотого мяча" 1999 года, нет ничего плохого в том, что бывший тренер "Шахтера" принял предложение злейшего врага "горняков"

"Я считаю, что профессиональный игрок или тренер не должен отказываться от интересных предложений. Хотя есть, конечно, особые случаи. Я думаю, Луческу может начать новую эру в киевском "Динамо", включая возможность привлечения бразильских игроков, как это было в "Шахтере". Например, Луан из "Коринтианса" или Эвертон Чеболинья из "Гремио" были бы отличными трансферами. Хотя не уверен, что они легко адаптируются к зиме в Украине", – приводит слова Ривалдо Adevarul.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Мирча Луческу был презентован в качестве нового тренера "Динамо". Кроме того, румынский специалист представил своих помощников.

ФК Динамо КиевМирча Луческу
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