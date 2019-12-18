Главная Новости
18 декабря • обновлено в 18:48
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Курьез года: звезда "Баварии" играет в удивительном комплекте формы

1.4т
Читать материал на украинском

Бразильский полузащитник "Баварии" Филиппе Коутиньо вынужден играть в форме детского размера, которую может купить любой болельщик.

Как сообщает официальный сайт Бундеслиги, компания Adidas отправила мюнхенцам определенное количество домашних комплектов формы, предназначенных для первой части сезона. Они отличаются дополнительной легкостью и высыхают быстрее, чем реплики, лежащие на полках в официальных магазинах. На тот момент Коутиньо еще не перешел в стан "Баварии", а ни одна из переданных клубу футболок ему не подошла.

Филиппе Коутиньо

Филиппе Коутиньо

Спорт день за днем

Новости
Игрок "Шахтера" переходит в "Баварию": СМИ назвали впечатляющую сумму трансфера

Таким образом, когда "Бавария" играет у себя дома, бразильцу приходится надевать детскую экипировку. В минувшие выходные это не помешало Коутиньо провести самый результативный матч в карьере. Он записал на свой счет хет-трик и две голевых передачи в поединке против "Вердера" (6:1).

Как сообщал OBOZREVATEL, появились подробности ситуации со скандальным нападающим киевского "Динамо" Жерсоном Родригесом, который был выставлен на трансфер.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Чемпионат Германии" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Германии
Персона
Коутиньо
Тег
ФК Бавария
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги