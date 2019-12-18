Курьез года: звезда "Баварии" играет в удивительном комплекте формы

Бразильский полузащитник "Баварии" Филиппе Коутиньо вынужден играть в форме детского размера, которую может купить любой болельщик.

Как сообщает официальный сайт Бундеслиги, компания Adidas отправила мюнхенцам определенное количество домашних комплектов формы, предназначенных для первой части сезона. Они отличаются дополнительной легкостью и высыхают быстрее, чем реплики, лежащие на полках в официальных магазинах. На тот момент Коутиньо еще не перешел в стан "Баварии", а ни одна из переданных клубу футболок ему не подошла.

Филиппе Коутиньо Спорт день за днем

Таким образом, когда "Бавария" играет у себя дома, бразильцу приходится надевать детскую экипировку. В минувшие выходные это не помешало Коутиньо провести самый результативный матч в карьере. Он записал на свой счет хет-трик и две голевых передачи в поединке против "Вердера" (6:1).

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