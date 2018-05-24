Кто исполнит гимн ЧМ-2018: названы имена певцов

Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что известный актер и исполнитель Уилл Смит исполнит официальный гимн ЧМ-2018 вместе с американским певцом Ники Джемом и албанкой Эрой Истрефи.

Продюсированием композиции Live It Up, которая выйдет в свет 25 мая, занимается американский продюсер Томас Уэсли Пентц, известный под псевдонимом Diplo, пишет Sports.ru.

"Это большая честь для меня – выступить на ЧМ-2018. В сотрудничестве с Ники, Diplo и Эрой песня собрала в себя гармонию, эклектические ноты и различные жанры. В конце концов мы хотим, чтобы весь мир танцевал", – сказал Смит.

DTF Уилл Смит

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети высмеяли подготовку России к проведению ЧМ-2018.