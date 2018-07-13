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Чемпионат мира 2018
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"Крымнашисты" нарушили регламент ФИФА на ЧМ-2018

4.3тЧитать новость на украинском

На четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу Швеция – Англия на трибунах был вывешен флаг России с названием города Крымского полуострова Керчь. Матч состоялся седьмого июля на "Самара арене". Победу одержала команда "трех львов" со счетом 2:0.

"Если спорт без политики, то ждем реакции от ФИФА. Ведь нельзя так любить деньги и спонсора", - подписали фото с флагом администраторы Facebook-сообщества "Supporters Ukraine".

Отметим, что Международная федерация футбола (ФИФА) пока никак не отреагировала на инцидент. Любые политические лозунги на матчах запрещены.

Напомним, что после еще одного матча стадии 1/4 Россия - Хорватия на турнире разгорелся небывалый скандал с участием бывших футболистов киевского "Динамо" - Домагоя Виды и Огнена Вукоевича. В этом эпизоде в ФИФА отреагировали незамедлительно – Вида получил официальное предупреждение, а Вукоевича оштрафовали на круглую сумму.

Как сообщал OBOZREVATEL,ФИФА наказала на ЧМ-2018 сборную Дании за веселый баннер "с сиськами" на трибуне на одном из матчей.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персоны
Домагой ВидаОгнен Вукоевич
Место
РоссияСамара
Объекты
сборная Англии по футболусборная Швеции по футболусборная России по футболусборная Хорватии по футболуФИФА
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Рябинин Владимир
Рябинин Владимир
Хохлы успокойтесь, Керчь это Россия никакой политики, опять свидомые ищут говно
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Коротовский Сергей
Коротовский Сергей
Сергиенко Геннадий, когда Керчь была номинально на Украине, она была вся засрата, в крапиве, без дорог. А сейчас это культурный российский чистенький городок. С хорошими дорогами и инфраструктурой. И главное - город становится краше, у керчан есть будущее. У свидомразей будущего нет!
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Сергиенко Геннадий
Сергиенко Геннадий
Рябинин Владимир, Керчь - это Украина , а говно искать не надо , оно уже высказалось.
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