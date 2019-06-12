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"Круче, чем у нас": в России обзавидовались "фантастической молодежкой" Украины

1.7тЧитать материал на украинском

Успех молодежной сборной Украины в полуфинальном матче с Италией на чемпионате мира по футболу U-20 вызвал зависть и восхищение у российских болельщиков.

Фанаты на профильном форуме во всю признаются в превосходстве нашей школы футбола.

"Удачи украинцам в финале. У них с молодыми талантами сейчас круче, чем у нас. Должны брать ЧМ", "Многие недоэксперты предрекали вашему футболу конец, в итоге основная сборная выносит топовых сербов и бьется с португальцами на равных, молодежка фантастику творит, ваши игроки уезжают в Европу и ими интересуются. Молодцы одним словом Украина", - пишут юзеры.

"Круче, чем у нас": в России обзавидовались "фантастической молодежкой" Украины
"Круче, чем у нас": в России обзавидовались "фантастической молодежкой" Украины
"Круче, чем у нас": в России обзавидовались "фантастической молодежкой" Украины
"Круче, чем у нас": в России обзавидовались "фантастической молодежкой" Украины
"Круче, чем у нас": в России обзавидовались "фантастической молодежкой" Украины
"Круче, чем у нас": в России обзавидовались "фантастической молодежкой" Украины
"Круче, чем у нас": в России обзавидовались "фантастической молодежкой" Украины
"Круче, чем у нас": в России обзавидовались "фантастической молодежкой" Украины
"Круче, чем у нас": в России обзавидовались "фантастической молодежкой" Украины
Новости
Где смотреть онлайн Украина – Южная Корея: расписание трансляций финала ЧМ по футболу U-20

Как сообщал OBOZREVATEL, финал ЧМ по футболу U-20 Украина - Южная Корея пройдет 15 июня на стадионе "Видзев" в городе Лодзь (Польша).

В полуфинале подопечные Александра Петракова в драматичном триллере обыграли команду Италии.

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Молодежная сборная Украины по футболу
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