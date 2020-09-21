Кравец объяснил решение покинуть "Динамо"

Нападающий сборной Украины Артем Кравец заявил, что принял решение покинуть "Динамо", чтобы побороться за место в национальной команде на Евро-2020, которое пройдет летом 2021 года.

В интервью официальному сайту киевского клуба футболист объяснил, что в "Динамо" он не сможет получить достаточное количество игрового времени. Кравец также отметил, что с главным тренером Мирчей Луческу и президентом команды Игорем Суркисом они расстались в хороших отношениях.

"Мне 31 год, у меня есть амбиции побороться за место в сборной Украины и принять участие в грядущем чемпионате Европы. Это моя мечта и цель, для достижения которой необходимо получать постоянную игровую практику. Пообщавшись с главным тренером, понял, что в "Динамо" это будет сделать сложно. У меня нет никаких претензий ни к Мирче Луческу, ни к Игорю Суркису, мы расстаемся в хороших отношениях, с пониманием друг друга", – сказал украинский нападающий.

Кравец заявил, что у него есть предложения от двух команд, с одной из которых он уже в ближайшие дни подпишет контракт.

"У меня есть два варианта, но пока не хотел бы называть команды. Думаю, все решится в ближайшие день-два. Остались некоторые детали, в которых я еще немного сомневаюсь, но определюсь в кратчайшие сроки и завтра или послезавтра уже подпишу контракт с новой командой", – добавил Артем.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский нападающий Евгений Селезнев заявил, что мог перейти в "Динамо" в летнее межсезонье.