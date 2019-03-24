"Косил, как кегли": обезумевшему футболисту, сбившему 11 детей, грозит тюрьма

Футболисту любительской команды из Уэльса "Маргэм" Ли Тейлору, врезавшемуся после проигранного матча лиги в толпу болельщиков соперника в течение двух недель должны вынести приговор.

В Уэльсе год назад произошел инцидент, в результате которого более десятка человек получили повреждения разной степени тяжести, сообщает Газета.ру.

Ли Тейлор walesonline.co.uk

После поражения своей команды в матче любительской лиги Южного Уэльса от "Корнелли" со счетом 0:5 35-летний футболист Ли Тейлор на парковке стадиона протаранил на собственном автомобиле толпу болельщиков команды соперника.

После окончившегося крупным поражением его команды матча Тейлор услышал, садясь в машину, провокационные скандирования в свой адрес со стороны юных болельщиков "Корнелли" и, недолго думая, врезался в толпу подростков на личном автомобиле.

В результате действий футболиста-любителя одиннадцать человек получили повреждения и обратились за медицинскую помощью. Сам Тейлор был арестован органами правопорядка, но позже отпущен после предъявления обвинений.

Теперь уже 36-летнему валлийцу инкриминируются опасное вождение, попытка нанесения вреда здоровью и нападение. Прокурор Кристофер Рис заявил в суде, что обвиняемый "использовал свою машину в качестве оружия" против молодых людей и "косил их как кегли в боулинге".

Следствие продолжалось на протяжении года, а теперь начинаются слушания, которые должны продлиться около двух недель и могут привести к реальному сроку заключения или же условному наказанию, штрафу и исправительным работам для отрицающего свою вину спортсмена-любителя.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в США пикап насмерть сбил легендарного чемпиона мира.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!