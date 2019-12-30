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30 декабря • обновлено в 16:51
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Кошмарная гематома: футболист едва не лишился глаза во время матча

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Защитник британского клуба "Кардифф" Джо Беннетт получил жуткое повреждение. В борьбе за верховой мяч футболист врезался в партнера по команде Дэвида Хойлетта и заработал страшную гематому.

Как сообщает Eurosport, его одноклубник смог вернуться в игру и отбегал матч до конца, а вот Беннетта унесли на носилках. Случай произошел в матче Чемпионшипа (второго по силе дивизиона чемпионата Англии), в котором "Кардифф" на выезде играл с "Шеффилд Уэнсдей".

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После игры Беннетт опубликовал в твиттере селфи, на котором его гематома над левым глазом достигла кошмарных размеров, близких к объему теннисного мяча. Впрочем, комментарий к фото не содержал даже намека на жалобы.

Травма Джо Беннетта

Травма Джо Беннетта

Eurosport

"Хойлетт, твоя голова сделана из бетона. Вообще все в норме, перелома нет. Отличный результат от парней", – подписал снимок футболист валлийского клуба.

Добавим, что "Кардифф" выиграл принципиальную встречу со счетом 2:1. На данный момент команда занимает 10-ю строчку в турнирной таблице.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время проведения ультрамарафона в США спортсмен-дебютант получил страшную травму, которая могла оказаться смертельной.

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Автор
Денис Карпов
Место
Англия Шеффилд
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