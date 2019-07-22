Кошмар "Шахтера": как соперник "Динамо" в Лиге чемпионов связан с Украиной

Киевское "Динамо" начнет еврокубки матчами против "Брюгге", с которым встретится в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

Несмотря на то, что "динамовцы" ранее никогда не играли с этим клубом, сам "Брюгге" очень часто переплетался с украинским футболом и является самой известной бельгийской командой для нашего болельщика. Как так - рассказывает OBOZREVATEL.

Открыли Бельгию для Украины и вырастили знакового легионера

"Динамо" хоть ранее и не встречалось с "Брюгге", но помогло бельгийцам вырастить одного из известнейших восточных легионеров чемпионата Бельгии 2000-х - Сергея Серебренникова.

Сергей Серебренников dynamo.kiev.ua

Серебренников на границе 90-х и 2000-х три года играл за "Динамо" (правда, далеко не всегда в первой команде), пока в 2002-м не решился на переезд в Бельгию. Тогда это было настоящее удивление для украинского футбола - Серебренников вместе с другим футболистом Олегом Ящуком стали фактически первыми украинцами в футболе Бельгии. И Сергей задержался в "Брюгге" на 5 лет, хотя крепким игроком основы так и не стал.

Но после этого был опыт игры еще в нескольких местных командах и даже карьера играющего тренера в 2011-2014 гг. В целом же Серебренников стал одним из самых узнаваемых легионеров бельгийского чемпионата, после перестроившись на работу агента. Именно с его помощью в последние годы в Бельгию уехал ряд молодых украинцев, в том числе и Руслан Малиновский.

Приезжали в Украину еще в 90-х

Кто из наших не просто "как-то встречался", а даже наигрался с "Брюгге", так это "Шахтер". Дончане играли с бельгийцами и в квалификации Кубка обладателей кубков УЕФА, и в отборе Лиги чемпионов, и в группе Лиги Европы.

"Шахтер" не раз играл с "Брюгге", но побеждал лишь пару раз

Самая памятная дуэль "горняков" с бельгийцами в третьей для "Шахтера" Лиге чемпионов в его истории. Донецкая команда сошлась с соперником в 3-м квалификационном раунде ЛЧ, дома сыграла 1:1, а в гостях даже повела 1:0 на 13-й минуте. Но "Брюгге" на своем поле таки отыгрался, а в серии пенальти у "Шахтера" явно не пошло - лишь один забитый с "точки" и проигрыш в серии 1:4. В целом же дончане встречались с "Брюгге" 4 раза (двухматчевые поединки) в еврокубках, и выиграли только дважды.

Также с "Брюгге" из украинских команд играли еще ЦСКА Киев и "Днепр". При чем у днепрян бельгийцы значатся в "серебренном" трофейном списке - именно "Брюге" обыграл "Днепр" в 2015-м в 1/4 финала на пути в финал Лиги Европы.

Закрыли реестр Малиновского, фактически вручив украинцу и его "Генку" чемпионство

Прошлый сезон вышел очень удачным для Руслана Малиновского в чемпионате Бельгии, а "вишенкой" борьбы за чемпионство для Руслана и его "Генка" были матче с "Брюгге". В итоге "Брюгге" лишь на два очка проиграл чемпионство, а Малиновский поднял над головой кубок лиги.

Руслан Малиновский в одном из матчей против "Брюгге"

Довольно символично получилось, что в решающей дуэли чемпионата (за 3 тура до конца) в матче с "Брюгге" Малиновский закрыл свой послужной список в футболке "Генка". В том поединке Руслан отдал последнюю голевую передачу в сезоне, доведя список до 10-ти ассистов. Последний же гол в сезоне украинец забил чуть ранее, "Антверпену".

Взяли очередного воспитанника "Шахтера"

В "Брюгге" долго не было украинских игроков после Серебренникова, но этим летом клуб снова пригласил футболиста из Украины - защитника Эдуарда Соболя.

Эдуард Соболь twitter.com/ClubBrugge

Правда, Соболь пока лишь арендован у "Шахтера", но все же немало оснований рассчитывать, что Эдуард по-настоящему заиграет в Бельгии. Соболь уже не без опыта игры в зарубежном чемпионате (Чехия), а клуб видит, что молодые украинцы (Малиновский, Яремчук, Пластун) могут становиться игроками высокого уровня и приносить прибыль с помощью хорошего трансфера. Пока же Соболь играл за "Брюгге" только в спаррингах, но отметился двумя голевыми передачами.

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