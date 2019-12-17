Коррупционный скандал с ЧМ-2018 в России: ФИФА вынесла обвинение

Международная федерация футбола (ФИФА) подала в суд на бывшего президента организации Йозефа Блаттера и бывшего главу УЕФА Мишеля Платини.

Мишель Платини и Йозеф Блаттер

Как сообщает пресс-служба ФИФА, иски были приняты швейцарскими судами. Международная федерация хочет вернуть 2 млн швейцарских франков (около 1,8 миллиона евро), которые Блаттер перевел на счета Платини в 2011 году. Если суд удовлетворит требование ФИФА, то полученные деньги будут направлены на развитие футбола.

В 2015 году Платини был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет. Француза наказали за нарушение Кодекса этики ФИФА после того, как он получил деньги на свой личный счет от тогдашнего президента ФИФА Блаттера. Швейцарец, в свою очередь, также был отстранен по результатам расследования.

Функционеров обвиняют также в сговоре, результатом которого стала победа заявки России в тендере на организацию ЧМ-2018 и заявки Катара на проведение ЧМ-2022. Отметим, что сами Блаттер и Платини отрицают какие-либо нарушения со своей стороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети были опубликованы шокирующие доказательства того, что Россия купила победу в тендере на проведение ЧМ-2018 по футболу.

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