Вспышка коронавируса заставляет Европу все больше жертвовать повседневными благами и развлечениями. И эпидемия достигла уже того, что придется что-то решать (даже отказаться) насчет самого ожидаемого события 4-летия - чемпионата Европы.

Вопросы о переносе/отмене Евро-2020, которое должно пройти в июне-июле, витает в воздухе уже давно. Но до последних дней они оставались только вопросами, пока в Италии не решили полностью "закрыть" весь футбол. И тем самым поставить в очень сложное положение УЕФА, возможно запустив тот самый процесс отмены ЧЕ.

Каким образом? OBOZREVATEL разобрался во всех "итальянских страстях" по коронавирусу и определил, какая наиболее вероятная судьба ждет Евро-2020.

Что произошло в Италии?

В Италии несколько недель спорили, как именно проводить массовые мероприятия, пока эпидемия не заставила правительство пойти на крайние меры - Олимпийский комитет остановил все спортивные мероприятия до 3 апреля.

Одно из главных дерби Италии "Ювентус" - "Интер" прошло на закрытом "Ювентус Стэдиум"

И если во всех видах спорта соревнования смиренно ушли на карантин, то в чемпионате Италии Серию А захлестнули страсти - сама Лига хотела продолжать турнир по календарю (без зрителей), Федерация футбола Италии тоже не против, а Ассоциация футболистов резко выступила против. Но в итоге правительство сверху сказало "не играем", и все вынуждены были разойтись.

Где же страсти?

Дело в том, что здесь решение принято на государственном уровне, и правительство Италии никак не поставит футбол выше здоровья нации. Но на этом обеспокоенность министерства насчет Серии А заканчивается, а вот для самой Лиги и федерации Италии все только начинается. Никто не знает, как (и когда) теперь доиграть чемпионат, как правильно определить чемпиона, если чемпионат будет урезан, и главное - как успеть завершить лигу до Евро-2020 и найти время для подготовки сборной?

Сборная Италии попала в очень сложное положение перед Евро-2020

Это сейчас самая большая "головная боль" для федерации и руководства Лиги - как нормально завершить сезон, чтобы результаты чемпионата потом были всеми признаны, и параллельно успеть до лета. В год проведения чемпионата Европы УЕФА обязывает все страны закончить свои национальные соревнования не позже 24 мая. И до этого срока итальянцы уже вряд ли успеют закончить - даже если 3 апреля разрешат играть, до 24 мая останется лишь 8 недель, за которые предстоит провести 12 туров (включая ранее перенесенные, а ко всему еще есть и Кубок Италии). А еще же есть и еврокубки, где на данный момент участвует аж 5 команд в двух турнирах… Полный цейтнот.

А если учитывать, что коронавирус в Италии не сбавляет темпов, спортивный карантин продолжится и после 3 апреля. И в федерации понимают, что до мая (или до лета вообще) уже могут даже не думать о проведении футбольных матчей. Как быть тогда? Огласить чемпионом "Ювентус", идущий в лидерах после 26 туров (из 38-ми)? Над этим собралась ломать голову федерация на специальном съезде 10 марта…

Как все это касается Евро?

Понимая, что до 24 мая с вероятностью в 99 процентов не получится завершить чемпионат, итальянцы начали паниковать насчет Евро-2020. И подумывать просить УЕФА сместить или даже полностью перенести ЧЕ на другие сроки.

УЕФА

По информации некоторых итальянских СМИ, итальянская федерация очень настоятельно попросит УЕФА сместить старт Евро на пару недель (с 10 июня условно на 24-е), чтобы успеть угомонить коронавирус и заодно доиграть чемпионат, также обеспечив сборной время на подготовку.

Здесь также стоит учитывать, что Италия - одна из стран-хозяев Евро-2020, которая в Риме примет матч-открытие. Итальянский Рим - один из основ и "сердец" предстоящего чемпионата, и у итальянцев есть все основания просить или выдвигать УЕФА какие-то условия, чтобы хоть как-то договориться.

Как отреагирует УЕФА?

Теперь, как говорится в футболе, "мяч на половине поля" УЕФА. После заявлений Италии все развернулись в сторону УЕФА и уже ждут реакции. В европейской ассоциации пока стратегически молчат, потому что ситуация крайне сложная.

Рим - один из 12 городов, который должен принять матчи Евро-2020

УЕФА понимает всю ситуацию Италии и заинтересована в стабильности итальянского футбола как одного из топ-чемпионатов Европы и одного из "столпов" еврокубков. Но в первую очередь УЕФА - это союз европейских футбольных ассоциаций, который выше любой из футбольных стран и имеет кучу своих интересов в проведении Евро-2020. Поэтому максимум, на что пойдет УЕФА в просьбах Италии - это поменять календарь матчей Италии (чтобы у той было больше времени до своего стартового матча), перенести матч-открытие в другой город или максимум сместить старт Евро на неделю. Не более.

Для УЕФА чемпионат Европы - это колоссальное доходное мероприятие и высший степень проявления своего статуса. Впервые в истории ЧЕ пройдет сразу в нескольких странах, что принесет как новые рекорды в доходах, так и революцию в организации форума. И проблемы одной (пока) из стран-хозяев - это не повод к отмене всей "тусовки".

В таком ключе довольно основательно составлен и регламент Евро-2020 - большая (основная) часть за проведение чемпионата лежит на футбольной ассоциации (федерации) принимающей страны. Например, статья 9 пункт 8 регламента гласит: "Принимающая ассоциация финального турнира должна оценивать все риски, связанные с организацией и проведением финального турнира и обеспечить должное страховое покрытие собственных расходов (включая отмену) на все риски, вытекающие из подготовки, организации и проведения финального турнира". Иными словами: если взялись проводить - за все риски отвечаете сами, при этом обязуясь предоставить страхование на разные случаи. Всю ответственность несет именно ассоциация (федерация) принимающей страны, а не УЕФА в целом.

Также в статье 30 (пункт 1 и 2) говорится, что если принимающая сторона отказывается принимать участие в определенном матче или несет ответственность за несостоявшийся матч (или за не доигранный), решение по этой ситуации принимают соответствующие комитеты УЕФА. Более того, в регламенте четко прописано, что в случае форс-мажорных обстоятельств и ситуаций, не предусмотренных регламентом, решение принимает Комиссия по чрезвычайным ситуациям УЕФА или президентом УЕФА, если собрать комиссию невозможно. И такое решение (комиссии или президента) является окончательным.

Как все это обернется для Евро?

Исходя из норм регламента, в данной ситуации вырисовывается, что сам регламент Евро-2020 и какие-то традиционные законы УЕФА бессильны - все в руках комиссии по чрезвычайным ситуациям. То есть, все будет решаться отдельной группой руководства УЕФА исходя из ситуации, логики, интересов и здравого смысла.

Похоже, президенту УЕФА Александру Чеферину вскоре придется принять тяжело решение...

Для Евро, как было сказано выше, это принесет разве что минимальные корректировки в календаре и логистике, чтобы максимально облегчить участь сборной Италии. Но идти на перенос ЧЕ только из-за того, что итальянцы не успевают закончить Серию А и подготовиться к Евро, в УЕФА никто не будет.

В запасе у УЕФА еще вариант с исключением Италии из списка стран-хозяев Евро. Жестко для итальянцев, но не для всей Европы, когда проведение ЧЕ (а вернее, продвижение его популярности и заработок на нем) стоит в самом высоком приоритете. При этом, для УЕФА даже не надо будет искать веских оснований на это - Италия сама установила глобальный карантин и не в состоянии проводить массовые мероприятия.

Есть одно большое "но"

Но все сегодняшние расклады - только сегодняшний расклады, которые опираются на актуальные данные распространение коронавируса. До начала Евро еще 2,5 месяца, и при нынешней динамике эпидемии большие проблемы будут не только у Италии, но и у других соседних/больших стран. Сейчас матчи Лиги чемпионов уже проводятся при пустых трибунах в Испании и Франции, в других чемпионатах на матчах принимают более локальные меры по борьбе с распространением коронавируса.

И если эпидемия захватит глобально и другие страны, тогда УЕФА придется уже принимать серьезные меры в виде переноса на более позднее время (даже конец июля) или на 2021 год.

Но пока говорить об отмене и глобальном переносе Евро не стоит. Для УЕФА сейчас проблемы Италии - это лишь проблемы Италии.

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