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25 февраля • обновлено в 23:59
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Коронавирус лишил владельца "Спартака" полмиллиарда долларов

2.5т
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Владелец московского "Спартака" Леонид Федун существенно пострадал финансово из-за эпидемии китайского коронавируса.

Леонид Федун

Леонид Федун

Из ежедневного индекса миллиардеров Bloomberg следует, что 63-летний Федун лишился 508 миллионов долларов, а всего богатейшие люди планеты потеряли 139 миллиардов долларов.

Федун, по версии Bloomberg, занимает 192-ю строчку в списке богатейших людей мира, его состояние оценивается в 8,8 млрд долларов.

Владелец "Спартака" оказался на третьем месте по потерям среди россиян – после президента "Лукойла" Вагита Алекперова (1,21 млрд) и главы "Новатэка" Леонида Михельсона (692 млн).

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Тег
Спартак Москва
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