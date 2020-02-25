Коронавирус лишил владельца "Спартака" полмиллиарда долларов

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун существенно пострадал финансово из-за эпидемии китайского коронавируса.
Леонид Федун
Из ежедневного индекса миллиардеров Bloomberg следует, что 63-летний Федун лишился 508 миллионов долларов, а всего богатейшие люди планеты потеряли 139 миллиардов долларов.
Федун, по версии Bloomberg, занимает 192-ю строчку в списке богатейших людей мира, его состояние оценивается в 8,8 млрд долларов.
Владелец "Спартака" оказался на третьем месте по потерям среди россиян – после президента "Лукойла" Вагита Алекперова (1,21 млрд) и главы "Новатэка" Леонида Михельсона (692 млн).
Как сообщал OBOZREVATEL, вспышка эпидемии коронавируса поставила под угрозу проведение летней Олимпиады-2020 в Токио.
Ране руководство УЕФА подтвердило угрозу отмены Евро-2020 по футболу, если коронавирус будет распространяться по континенту.
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