"Король!" Ярмоленко признали лучшим в Англии

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко признан лучшим игроком матча английской Премьер-лиги "Вест Хэм" — "Манчестер Юнайтед".

22 сентября "Вест Хэм" на своем поле принимал самую титулованную команду Англии — МЮ — и добился сенсационной победы — 2:0. Важнейший гол на 44-й минуте провел украинец Ярмоленко, открывший счет в поединке.

Андрей Ярмоленко забил в ворота МЮ premierleague.com

Мяч стал для Андрея вторым в сезоне в пяти играх. Премьер-лига наградила Ярмоленко титулом King of the match (Король матча), а авторитетная аналитическая компания Whoscored поставила ему самую высокую оценку – 8,0. Больше нет ни у кого среди футболистов обеих команд.

premierleague.com

Как сообщал OBOZREVATEL, переполненный стадион в Англии устроил стоячие овации украинцу Ярмоленко.

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