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7 ноября • обновлено в 22:59
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"Динамо" не забило пенальти и не смогло победить в Лиге Европы

8.8т Читать материал на украинском

Киевское "Динамо" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы сыграло вничью с "Копенгагеном". Поединок на стадионе "Паркен" в столице Дании завершился со счетом 1:1.

"Динамо" не забило пенальти и не смогло победить в Лиге Европы

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Динамо – Копенгаген.

Как и в киевском матче, "Динамо" уже на первых минутах пропустило очень быстрый гол. После не самого сложного навеса Бущан выпустил мяч из рук, и Стаге в касание поразил пустой угол - 1:0.

Гости были шокированы таким началом и лишь на 13-й минуте смогли организовать первую ответную контратаку. которая завершилась назначением пенальти. После подачи Караваева мяч попал в руку датчанину и главный арбитр встречи Тамаш Богнар без сомнения указал на точку.

Сравнять счет киевлянам не удалось. Удар Цыганкова в нижний правый угол вытянул Юнссон.

Этот момент разозлил украинских футболистов и они раз за разом накатывали атаки на ворота датского голкипера, но все "выстрелы" шли мимо рамки.

У "Копенгагена" находилось почти постоянно 11 игроков за линией мяча, и киевлянам никак не удается взломать эту плотную и дисциплинированную защиту соперников. Хозяева при обороне почти не оставляли пространства между линиями и очень осторожно выходили вперед, чтобы вдруг не нарваться на контратаку.

"Динамо" не забило пенальти и не смогло победить в Лиге Европы

После перерыва "Динамо" явно не хватало остроты в нападении, но Михайленко не торопился с заменами. Блестящими индивидуальными действиями отметился отличился Денис Попов, но к голу это не привело.

Зато к голу привел великолепный удар Вербича на 70-й минуте. Словенец обыгрался с Цыганковым и разрядил пушку в нижний угол - 1:1.

"Динамо" не забило пенальти и не смогло победить в Лиге Европы

Оставшееся время игроки из Киева продолжали владеть инициативой и создали больше опасности. "Копенгаген" также действовал активнее, но на счет это не повлияло.

"Динамо" не забило пенальти и не смогло победить в Лиге Европы
"Динамо" не забило пенальти и не смогло победить в Лиге Европы
"Динамо" не забило пенальти и не смогло победить в Лиге Европы
"Динамо" не забило пенальти и не смогло победить в Лиге Европы
"Динамо" не забило пенальти и не смогло победить в Лиге Европы

"Копенгаген" Дания – "Динамо" Украина 1:1 (1:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 4 Стаге, 1:1 – 70 Вербич.

Копенгаген – Юнссон, Варела, Нельссон, Бенгтссон (Бартолец, 69), Папаяннопулос, Стаге, Зека, Фишер (Томсен, 82), Фальк (Дарамю, 55), Сантос, Сотериу.

Динамо – Бущан, Попов, Кендзера, Миколенко, Шабанов, Шепелев, Караваев, Вербич (де Пена, 89), Сидорчук, Цыганков, Беседин.

Предупреждения: Зека (64), Сантос (83), Шабанов (83), Нельссон (83).

Новости
"Динамо" добыло разгромную победу в Юношеской лиге УЕФА

Как сообщал OBOZREVATEL, две недели назад матч между этими же командами в Киеве завершился вничью 1:1. В первом туре этого еврокубкового турнира вице-чемпионы Украины добыли минимальную победу над шведским "Мальме" (1:0), во втором в Швейцарии не смогло обыграть "Лугано" (0:0).

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Читайте все новости по теме "Динамо – Копенгаген" на OBOZREVATEL.

Темы
Динамо – Копенгаген Лига Европы
Место
Дания Копенгаген
Теги
ФК Динамо Киев ФК Копенгаген
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Серж Серж
Серж Серж
показали неплохую игру,просто неповезло.неповезло забить победный.но молодцы！
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Да насрать вам всем надо в сра-ку забить сапог .
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Драго Кувалда, недержание газов? понос? локо 1-2 зенит 0-2 один краснодар 3-1 у слабых турков. мутант, сри дальше
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