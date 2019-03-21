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Конкурент Лунина опозорился в матче отбора Евро-2020 с Россией

3.1тЧитать материал на украинском

Бельгийский вратарь Тибо Куртуа допустил жуткий ляп в стартовом матче квалификации чемпионата Европы-2020 против России. Голкипер "Реала", с которым летом 2018 года подписал контракт украинский голкипер Андрей Лунин, привез гол в свои ворота.

На 16-й минуте встречи защитник сбросил мяч на Куртуа, которого начали прессинговать российские футболисты. Бельгийский голкипер замешкался с передачей, а затем, запутавшись в ногах, отдал передачу на Черышева, которому оставалось закотить мяч в пустые ворота соперника.

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К тому времени Россия минимально проигрывала хозяевам. На 13-й минуте счет в матче открыл Тилеманс.

Тибо Куртуа

Тибо Куртуа

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не рассчитывает на вратаря сборной Украины Андрея Лунина. Наставник "сливочных" видит третьим вратарем своего сына Люку Зидана.

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Тема
Евро-2020
Персона
Тибо Куртуа
Место
Бельгия
Теги
сборная России по футболусборная Бельгии по футболу
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