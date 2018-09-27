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''Кокаин?" Неожиданный поступок Неймара на матче попал на видео

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Звездный бразильский форвард Неймар в перерыве матча чемпионата Франции между ПСЖ и "Реймсом" (4:1) чем-то намазал лицо. Инцидент попал в прямую телетрансляцию и вызвал бурное обсуждение в социальных сетях.

Комментаторы вспомнили недавнюю огненную речь Джоуи Бартона о том, что "игрок сборной Бразилии – Ким Кардашьян от футбола". Кроме того, пользователи выдвинули свои предположение, чем измазался бразилец.

"Торт? Пирог? Кокаин?", "Выглядит как косметика Mary Kay".

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Не выдерживает: Неймар попросился обратно в "Барселону"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что у ПСЖ возникли грандиозные проблемы из-за Неймара.

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Тема
Чемпионат Франции
Персона
Неймар
Место
Франция
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