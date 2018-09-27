''Кокаин?" Неожиданный поступок Неймара на матче попал на видео

Звездный бразильский форвард Неймар в перерыве матча чемпионата Франции между ПСЖ и "Реймсом" (4:1) чем-то намазал лицо. Инцидент попал в прямую телетрансляцию и вызвал бурное обсуждение в социальных сетях.

Sunscreen? Moisturizer? Wrinkle cream? 🤔



PSG star Neymar taking care of his face at half-time 🤭 pic.twitter.com/sV9BI3I9PB — Goal (@goal) 26 сентября 2018 г.

Комментаторы вспомнили недавнюю огненную речь Джоуи Бартона о том, что "игрок сборной Бразилии – Ким Кардашьян от футбола". Кроме того, пользователи выдвинули свои предположение, чем измазался бразилец.

"Торт? Пирог? Кокаин?", "Выглядит как косметика Mary Kay".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что у ПСЖ возникли грандиозные проблемы из-за Неймара.