Когда поступает заманчивое предложение возглавить команду, жена буквально взрывается, – легенда "Динамо" Буряк

Предлагаем вам вторую часть материала о легендарном футболисте и тренере Леониде Буряке.

Буряк собрал друзей

- 13 июля 2003 года при заполненных трибунах стадиона "Динамо" состоялся матч, в афишах которого значилось: "Леонид Буряк собирает друзей". Посвящен он был твоему 50-летию. Чем он запомнился тогдашнему юбиляру?

- Запомнился он всем, кто в нем принимал участие, на всю оставшуюся жизнь. Если честно, не ожидал такого количества зрителей. Спасибо им, что сделали настоящий праздник. Много поздравлений получил в тот день, и не только из Украины. Еще никогда на поле динамовского стадиона не выходило столько звезд футбола: Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Федор Черенков, Сергей Родионов, Василий Кульков (все – московский "Спартак"), а также Виктор Чанов, Павел Яковенко, Михаил Михайлов, Олег Кузнецов, Анатолий Демьяненко, Олег Блохин, Владимир Трошкин, Игорь Беланов, Иван Яремчук. Капитаном "Динамо" в этот вечер был я. Мы победили – 1:0. Матч был благотворительным – вырученные средства от продажи билетов были направлены в один из киевских детских домов.

А 10 июля 2013-го прошел еще один матч на поле родного стадиона в честь моего 60-летия. Вновь заполненные трибуны киевскими болельщиками, которых я считаю лучшими в мире. Тогда меня поздравили бывшие соперники из донецкого "Шахтера": Виктор Грачев, Михаил Соколовский, Игорь Леонов, Дмитрий Шутков, Сергей Ателькин, Геннадий Орбу, Александр Сопко… И в этом матче все средства от продажи билетов были отданы учащимся Киевского юридического лицея, среди которых были и дети погибших милиционеров.

- Что бы ты изменил в правилах футбола, если бы была такая возможность? И каково твое отношение к VAR?

- Считаю, что VAR необходим, особенно в топовых матчах чемпионатов мира и Европы, олимпийских и еврокубковых турниров. Главное, чтобы в игре не возникали длительные паузы, когда в работу включается бригада арбитров VAR, поскольку не должна теряться динамика игры. Согласитесь, иногда от неверного решения арбитра в поле определяется судьба игроков и тренеров обеих команд.

Относительно правил, на мой взгляд, в них ничего менять не стоит. Футбол надо воспринимать таким, какой он есть сегодня. За это и любят самую популярную в мире игру.

- Кого бы из трех звезд современного футбола ты бы пригласил в свою команду, если бы была такая возможность?

- Так сразу и ответить сложно. В европейских топ-клубах играет много великолепных мастеров. Отвечая на твой вопрос, моя тройка была бы такой: Лионель Месси, которого считаю на сегодняшний момент лучшим игроком в мировом футболе, выступающего за "Интер" Ромелу Лукаку, а также Паулу Дибала из "Ювентуса". Таков мой выбор – жаль, что ты предложил назвать только троих.

Женщина его мечты

- Уже час мы говорим о футболе. И мой следующий вопрос будет о личной жизни. Я его хочу задать тебе уже несколько лет, но все откладывал. Многие мои друзья, особенно из футбольной среды, женаты кто уже два раза, а то и три. Я сам дважды женат. Но недавно часа три провел в компании вместе с тобой и твоей супругой Жанной. На что обратил внимание, обращаясь много раз к жене, ты все время называл ее ласково – Жаннуля. Как тебе, а женился ты, если не ошибаюсь, в 1976-м, удается все эти годы сохранять такие теплые отношения и семейные узы, быть прекрасным папой двух прекрасных уже взрослых детей Оксаночки и Андрея, заботливым дедушкой пяти внучат? Жанна как-то мне поведала, что вы никогда не ссоритесь, не повышаете друг на друга голос. Как удается жить столько лет в мире и согласии в этой бешеной жизни?

- Допей свой кофе и слушай, раз ты такой любопытный. Считаю, что Жаннулю подарил мне Бог. Когда я ее впервые увидел – стройную, улыбчивую, с зелено-серыми глазами – сразу подумал, что это и есть девушка моей мечты. Ведь утверждают, что бывает любовь с первого взгляда. Считаю, что у меня именно такой случай.

Жена моя – заслуженный мастер спорта, чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике. Жаннуля – настоящая хранительница домашнего очага. Заботливая мама Андрея и Оксаны, бабушка для наших внуков. Кто-то бежит из дома, а я, наоборот, всегда как можно быстрее стремлюсь в наш "шалаш". Лев Толстой сказал: "Любить, значит жить жизнью того, кого любишь". Мы оба стараемся.

Вы можете мне возразить – ну прям как в сказке, неужели у них в семье не бывает разногласий… Вы знаете, бывают, и все по одному и тому же поводу – когда я завожу с ней очередной разговор о том, что поступило еще одно довольно заманчивое предложение возглавить команду. И тут всегда спокойная и выдержанная Жанна буквально взрывается: "Леня, с меня хватит! И так в этой жизни я много раз на протяжении 26 лет оставалась без тебя. Играл 15 лет в "Динамо", затем "Торпедо", "Металлист", Финляндия, тренерская работа в США, Одессе, Тернополе, Туле, Александрии, в сборной и "Динамо"… Может, хватит?! Ведь жизнь дается человеку один раз, и вовсе необязательно так много ее отдавать футболу". И я Жанну хорошо понимаю…

Блиц-пас полузащитнику

- Чувствую, что ты, как обычно, спешишь под крышу дома своего. Поэтому остальные вопросы, как говорится, из разряда блиц. Как относишься к домашним животным?

- Очень люблю собак. Сейчас у меня овчарка Джилли, верный друг, которому четыре года.

- Просыпаешься, открываешь входную дверь, а у порога стоит сумка с миллионом евро. Что будешь делать?

- Половину оставил бы в семье, а вторую развез бы по детским больницам.

- Какой была бы первая просьба к золотой рыбке?

- Здоровья и благополучия моей семье и близким людям, а также мирного неба над головой.

- Домашними делами Буряк любит заниматься?

- У меня приусадебный участок. Газоны, клумбы, деревья… Работы хватает.

- Любимый цвет?

- Белый и голубой. Совпадение, но это динамовские цвета.

- Любимый праздник?

- Их два – Новый год и 8 марта.

- Какую музыку предпочитаешь, песни в чьем исполнении любишь слушать в своем автомобиле?

- Люблю спокойную музыку, особенно блюз. В моей машине часто звучат песни в исполнении моих хороших знакомых Димы Маликова и Ани Лорак, а также Владимира Высоцкого, с которым я познакомился в 1976 году. Недавно еще получил от своего друга Александра Розенбаума новую песню, и она тоже звучит в салоне автомобиля.

- С какой скоростью любишь ездить на своем "Мерсе"?

- С такой, которая не дает повода полицейскому поднимать свой жезл.

- Любимое число?

- 7. Под этим номером играл в "Черноморце", "Динамо", сборной СССР. Семерка всегда присутствует на номерных знаках моих автомобилей.

- Сколько красных карточек получил за карьеру?

- Всего одну. Произошло это в матче с "Днепром". Соперник начал бить меня по ногам с самого начала поединка, и в одном из эпизодов я не выдержал и ответил ему. В итоге справедливо был удален арбитром с поля – единственный раз в карьере.

- Любимая одежда?

- Джинсы, рубашка. А вот костюмы и галстуки не люблю.

- Главный недостаток характера?

- Чрезмерная доверчивость, иногда это вредит. Вредит и то, что иногда бываю вспыльчивым.

- Что больше всего ценишь в людях?

- Честность, порядочность, преданность. К сожалению, приходилось сталкиваться с ложью, предательством… Но это жизнь.

- Какие бы три вещи взял с собой на необитаемый остров?

- Компьютер, Iphone, футбольный мяч и запас терпения, которое точно пригодится.

- Это правда, что только в 21 год ты впервые попробовал шампанское?

- Да, это правда, хотя в это верится с трудом, особенно нынешней молодежи. Сейчас предпочитаю выпить бокал хорошего вина – французского или итальянского.

- Когда впервые встречаешь женщину, на что обращаешь внимание в первую очередь: глаза, ноги, лицо?

- На все перечисленное. И прихожу к выводу, что у моей Жаннули все прекрасное.

- Часто ли Буряка узнают на улице, доставляет ли удовольствие, когда просят сфотографироваться или дать автограф?

- Пока еще узнают, а фотографироваться и давать автограф всегда приятно.

- Часто ли посещаешь рестораны?

- Посещаю, если отмечаю какое-то важное событие в жизни.

- Как твоя семья пережила коронавирус?

- Старался придерживаться всех советов. Прогулки совершал вместе с Джилли, а когда требовалось, то носил маску.

- Снится ли иногда футбол?

- Иногда снится. Пытаюсь во сне нанести удар по воротам. Вот от таких моих "ударов" и страдает Жаннуля.

* * *

В Одессе помнят и любят Леонида Буряка. Два года назад после окончания пятого традиционного турнира 13-летних футбольных надежд, организатором которого является легендарный полузащитник, тренеры и арбитры отправились на "третий тайм" в один из популярных ресторанов на берегу моря. И как только Буряк сел за стол, маленький оркестр заиграл, а певец начал исполнять популярную вот уже много лет в Одессе песню. При этом немного изменил в ней слова: "Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и Молдаванка и Пересыпь обожают Леню Буряка".

На Аллее футбольной славы, ведущей к стадиону "Черноморец", на котором одесситы проводят свои домашние матчи, есть и звезда Леонида Буряка. А в городском музее футбола ему посвящена целая экспозиция.

В 2007 году появилась вторая книга Леонида Буряка под названием "Я жил в счастливое футбольное время". Игра приносила ему радость, стала смыслом его жизни. Он своей игрой доставлял удовольствие зрителям. И они шли на Буряка. Не все, о чем мечтал этот прекрасный игрок и тренер, осуществилось в силу различных причин и обстоятельств. Но он не обижается на жизнь. Его футбольные года – его богатство.