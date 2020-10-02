Когда и где смотреть жеребьевку Лигу Европы: расписание трансляций

В пятницу, 2 октября, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы, в которой примет участие и луганская "Заря".

Украинский клуб оказался в четвертой корзине, где собраны команды с самым низким клубным рейтингом УЕФА. Полный состав корзин выглядит следующим образом:

Корзина 1: "Арсенал" (Англия), "Тоттенхэм" (Англия), "Рома" (Италия), "Наполи" (Италия), "Бенфика" (Португалия), "Байер" (Германия), "Вильярреал" (Испания), ЦСКА (Россия), "Брага" (Португалия), "Гент" (Бельгия), "ПСВ" (Нидерланды), "Селтик" (Шотландия).

Корзина 2: "Динамо" Загреб (Хорватия), "Спарта" Прага (Чехия), "Славия" Прага (Чехия), "Лудогорец" (Болгария), "Янг Бойз" (Швейцария), "Црвена Звезда" (Сербия), "Рапид" (Австрия), "Лестер" (Англия), "Карабах" (Азербайджан), ПАОК (Греция), "Стандард" (Бельгия), "Реал Сосьедад" (Испания).

Корзина 3: "Гранада" (Испания), "Милан" (Италия), АЗ (Нидерланды), "Фейеноорд" (Нидерланды), АЕК (Греция), "Маккаби Тель-Авив" (Израиль), "Рейнджерс" (Шотландия), "Мольде" (Норвегия), "Хоффенхайм" (Германия), ЛАСК (Австрия), "Хапоэль Беер-Шева" (Израиль), ЧФР "Клуж" (Румыния).

Корзина 4: "Заря" (Украина), "Лилль" (Франция), "Ницца" (Франция), "Риека" (Хорватия), "Дандолк" (Ирландия), "Слован" (Словакия), "Антверпен" (Бельгия), "Лех" (Польша), "Сивасспор" (Турция), "Вольфсберг" (Австрия), "Омония" (Кипр), ЦСКА София (Болгария).

Прямую трансляцию жеребьевки, которая начнется в 14:00 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". Следить за церемонией также можно будет на официальном сайте УЕФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" и "Шахтер" узнали соперников по групповому этапу Лиги чемпионов.