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Когда финал Лиги Европы: кто играет и где пройдет

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В финале второго по значимости европейского футбольного клубного турнира Лиги Европы сойдутся лондонские клубы – "Челси" и "Арсенал".

Это стало известно по итогам полуфинальных матчей. "Челси" в противостоянии с немецким "Айнтрахтом" путевку в финал оформил лишь в серии пенальти. Обе встречи команд из Лондона и Франкфурта-на-Майне завершились с одинаковым счетом (1:1), а в игре на "Стэмфорд Бридж" хозяева были сильнее в серии 11-метровых – 4:3.

В свою очередь "Арсенал" легко разобрался с испанской "Валенсией" – 3:1 и 4:2.

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"Челси" – "Арсенал"

"Челси" – "Арсенал"

Теперь клубы из Лондона разыграют трофей в поединке, который пройдет на Олимпийском стадионе столицы Азербайджана Баку в среду, 29 мая. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию финала Лиги Европы Челси – Арсенал. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА сделал официальное заявление по финалу Лиги Европы из-за рекордсмена донецкого "Шахтера" Генриха Мхитаряна.

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Тема
Лига Европы
Место
АзербайджанБаку
Теги
ФК ЧелсиФК Арсенал Лондон
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