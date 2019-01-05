Клуб футболиста сборной Украины могут выставить из Лиги чемпионов

Чемпиона Англии "Манчестер Сити" могут лишить права выступать на международных соревнованиях под эгидой УЕФА. Команду украинца Александра Зинченко обвиняют в финансовых махинациях.

Представитель Союза европейских футбольных ассоциаций Ив Летерм не исключает, что "Сити" могут дисквалифицировать.

"Если появившаяся в СМИ информация правдива, у клуба может возникнуть серьезная проблема. Это может привести к самым серьезным санкциям, в том числе к отстранению от соревнований под эгидой УЕФА", - цитирует главного следователя УЕФА по финансовому контролю клубов Динамо от Шурика.

Александр Зинченко

Напомним, что ранее Football Leaks опубликовала материалы, в которых предоставила доказательства нарушений финансового fair-play со стороны "Манчестер Сити" и ПСЖ.

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