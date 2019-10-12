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12 октября • обновлено в 23:27
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Кипр - Россия: где смотреть онлайн матч отбора Евро-2020

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Сборная России по футболу в воскресенье, 13 октября, в Никосии проведет матч 7-го тура отбора на чемпионат Европы-2020.

Кипр - Россия: где смотреть онлайн матч отбора Евро-2020

Поединок против Кипра пройдет на стадионе гимнастической ассоциации "Панкиприя" . Начало в 19:00.

Увидеть встречу можно будет в прямом эфире российского "Первого канала", а также в эфире "Матч! Премьер".

В записи игру покажут 14 октября в "Матч! Премьер" (00:30 и 18:45) и в 02:15 "Матч! Футбол 1".

Напомним, что перед восьмым туром Россия занимает вторую строчку в сикстете I. Чтобы обеспечить путевку на Евро, команде РФ достаточно сыграть вничью.

Кипр - Россия: где смотреть онлайн матч отбора Евро-2020

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Как сообщал OBOZREVATEL, 7-м туре квалификации на чемпионат Европы-2020 подопечные Станислава Черчесова разгромили команду Шотландии. Поединок в московских "Лужниках" завершился со счетом 4:0.

8 июня сборная России по футболу в 3-м туре отбора чемпионата Европы-2020 со счетом 9:0 обыграла команду Сан-Марино, установив исторический рекорд.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Евро-2020
Место
Кипр Никосия
Теги
сборная России по футболу Новости России
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Евгений Зеленский
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