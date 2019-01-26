Киевское "Динамо" уступило в последнем матче первого сбора

Киевское "Динамо" проиграло пражской "Спарте" в заключительном матче первого тренировочного сбора. Поединок в испанской Марбелье завершился со счетом 2:3.

В средине первого тайма украинская команда пропустила первый гол. После рикошета от защитника "Динамо" Никита Бурды мяч оказался у Бенджамина Тетте, который с нескольких метров расстрелял ворота соперника.

Несмотря на то, что киевляне выглядели более уверенно и искали пути к воротам "Спарты", перед перерывом пражским футболистам удалось забить второй мяч. Стандарт от Николае Станчу оказался результативным для соперника киевлян.

Виктор Цыганков ФК Динамо

В дебюте второго тайма динамовцам удалось отквитать один мяч. Потрясающий удар со штрафного в исполнении Виктора Цыганкова позволил "Динамо" приблизится к сопернику.

Затем Хацкевич решил сделать ставку на молодых игроков и не прогадал. Молодой полузащитник киевлян Ахмед Алибеков невероятным дальним ударом поразил ворота "Спарты".

Однако удержать ничейный счет "Динамо" не удалось. За 10 минут до конца основного времени 16-летний футболист Адам Гложик получил мяч на линии вратарской и точным ударом огорчил вратаря киевского клуба Дениса Бойко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом матче 2019 года "Динамо" разгромило немецкий "Бохум", а во втором расписало мировую с румынским "Стяуа".

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