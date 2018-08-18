"Ювентус" с Роналду едва не опозорился на старте Серии А

Чемпион Италии "Ювентус" в 1-м туре Серии А лишь на последних секундах победил 14-ю команду первенства. Встреча в Вероне против "Кьево" на стадионе "Марк Антонио Бентегоди" завершилась со счетом 2:3.

OBOZREVATEL вел онлайн матча Кьево - Ювентус.

Гости уже на 3-й минуте открыли счет. Подача со штрафного нашла Кьеллини, тот в прыжке низом головой скинул в центр вратарской, где Хедира расстрелял Соррентино.

Туринцы владели абсолютной инициативой, но неожиданно пропустили затяжную атаку хозяев. Эммануэль Джаккерини показал классную технику и отлично навесил в штрафную, где Мариуш Стемпиньски забил отличный гол в девятку.

Второй тайм начался с шока для поклонников "Ювентуса". На 54-й минуте Канселу нарушил правила у своих ворот и Джаккерини с пенальти сделал счет 2:1.

"Ювентус" кинулся отыгрываться и Криштиану Роналду, который перешел в команду в межсезонье, имел несколько великолепных шансов отличиться, но безупречно играл голкипер "Кьево".

Отыграться "старая синьора" смогла за 20 минут до конца поединка благодаря автоголу веронцев.

На последних секундах благодаря передаче Роналлду "Юве" забил мяч, однако арбитр посмотрев видеоповтор, решил что португалец отдал пас рукой.

У подопечных Массимилиано Аллегри было 4 минуты, чтобы спасти игру и они это сделать смогли. Бернандеску после передачи Сандро приносит победу своей команде.

Кьево - Ювентус

Кьево - Ювентус

Кьево - Ювентус

Кьево - Ювентус

Кьево - Ювентус

Кьево - Ювентус

Кьево - Ювентус

Кьево - Ювентус

Кьево – Ювентус 2:3 Голы: 0:1 – 3 Хедира, 1:1 – 38 Стемпиньски, 2:1 – 56, пенальти Джаккерини, 2:2 – 75, автогол Бани, 2:3 – 90 Бернардески.

Кьево – Соррентино (Шемпер, 90), Россеттини, Томович, Каччаторе, Бани, Ригони, Депаоли, Хетемай (Оби, 78), Радованович, Джаккерини, Стемпиньски (Джорджевич, 66).

Ювентус – Шченсны, Бонуччи, Алекс Сандро, Жоау Канселу, Кьеллини, Куадрадо (Бернардески, 56), Пьянич, Хедира (Джан, 84), Дуглас Коста (Манджукич, 64), Дибала, Роналду.

Предупреждения: Радованович (60), Томович (90).

Свой следующий поединок в Серии А туринцы проведут 25 августа дома против "Лацио". Напомним, что 5 августа вратарь сборной Украины Андрей Лунин, который 23 июля был официально презентован в качестве игрока мадридского "Реала", провел роскошный матч на Международном кубке чемпионов против "Ювентуса".