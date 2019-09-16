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16 сентября • обновлено в 09:34
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"Кат" и "ад": болельщики "Динамо" вывесили кровавый баннер с Медведчуком

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Во время матча 7-го тура УПЛ между "Динамо" и "Десной", который состоялся в воскресенье, 15 сентября, болельщики киевлян вывесили баннер с изображением одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом сообщает "Трибуна". На черно-красном плакате также было написано слово "адвокат" с выделенными "ад" и "кат".

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Напомним, что киевское "Динамо" неожиданно проиграло черниговской "Десне" в 7-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Встреча на НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 1:2.

Баннер с Медведчуком

Баннер с Медведчуком

Трибуна

Как сообщал OBOZREVATEL, многие из 15 тысяч зрителей, пришедшие на НСК "Олимпийский" на поединок 7-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" - "Десна", не смогли простить своей команде поражения. Команду освистали.

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Персона
Виктор Медведчук
Место
Украина Киев
Теги
ФК Динамо Киев ФК Десна
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Serov Oleg
Serov Oleg
медведчук с.рать хотел на это тупорылое майданутое стадо торчков..
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Н Олег
Н Олег
собствено -- "кровавый" -- це цвета б@ндеровского флага и флага гытлеровской германии
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филипп филипыч
филипп филипыч
дык динамо на 6 месте. последние 4 игры без побед. и все из-за путина и медветчука. не знали?)
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филипп филипыч
филипп филипыч
Кацaп Кацaпыч, завидуешь моему широкому кругозору?)) ну не расстраивайся так сильно и плакать перестань. а то я уже устал гоготать от твоего бессильного бешенства)))
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
филипп филипыч, а ты, паРРашник поганый, и в украинском футболе спец? Тварь ты поганая, русский скот!
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