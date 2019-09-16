"Кат" и "ад": болельщики "Динамо" вывесили кровавый баннер с Медведчуком

Во время матча 7-го тура УПЛ между "Динамо" и "Десной", который состоялся в воскресенье, 15 сентября, болельщики киевлян вывесили баннер с изображением одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом сообщает "Трибуна". На черно-красном плакате также было написано слово "адвокат" с выделенными "ад" и "кат".

Напомним, что киевское "Динамо" неожиданно проиграло черниговской "Десне" в 7-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Встреча на НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 1:2.

Баннер с Медведчуком Трибуна

Как сообщал OBOZREVATEL, многие из 15 тысяч зрителей, пришедшие на НСК "Олимпийский" на поединок 7-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" - "Десна", не смогли простить своей команде поражения. Команду освистали.

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