Каштру прокомментировал сенсационный результат "Шахтера" в Лиге чемпионов

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру после сенсационной ничьи с "Интером" в Лиге чемпионов, главным аспектом назвал игру в обороне. .

По словам португальского наставника Бондарь и Хочолава сыграли фантастически, они выполнили план на игру и держали линию обороны высоко.

"Сегодня эти два футболиста ошибались, "Интер" заставил нас делать это. Но я доволен тем, как они отыграли против таких форвардов, как Лукаку и Мартинес. У "Шахтера" сейчас сложные моменты – большое количество игр подряд, тяжелое восстановление игроков. Мы начали новый сезон через три дня после прошлого. Это очень жестко, нужна было больше отдыха. Сейчас команда показывает себя намного лучше, надеемся, что мы сможем продолжать этот путь. Очень непросто планировать что-либо с учетом коронавируса. Первый номер "Шахтера"? Сегодня это был Трубин", – цитирует Каштру tribuna.com со ссылкой на телеканал "Футбол".

Напомним, что встреча на НСК "Олимпийский" "Шахтер" – "Интер" завершилась со счетом 0:0. Позже был опубликован обзор игры.