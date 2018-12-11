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''Картошку выращивают'': появились свежие фото "Донбасс Арены"

2.1тЧитать материал на украинском

Стадион "Донбасс Арена", который захватили террористы так называемой Донецкой народной республики, переживает не самые лучшие свои времена. Свежие фотографии главного спортивного сооружения Донецка в соцсетях разместил один из местных пабликов.

Донбасс Арена

Донбасс Арена

Донбасс Арена

Донбасс Арена

На фото видно, что снег накрыл большую часть газона стадиона, на котором отключен подогрев. OBOZREVATELпредлагает своим читателям самим посмотреть, как выглядела знаменитая арена 9 декабря 2018 года.

В комментариях пользователи шутят, что при такой ситуации на арене мог уже быть огород.

''Картошку выращивают'': появились свежие фото "Донбасс Арены"

Новости
Пустыня: в сети показали свежие фото "Донбасс Арены"

"Донбасс Арена" была открыта летом 2009 года. Вмещает 52 667 зрителей. До войны была домашним стадионом футбольного клуба "Шахтер". С началом боевых действий арена практически не функционирует.

Как сообщал OBOZREVATEL, дончане впали в уныние из-за состояния стадиона. Жители Донецка огорчены тем, что состояние "Донбасс Арены" с каждым днем становится все печальнее.

Место
УкраинаДонецк
Тег
Донбасс Арена
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
а что это вы так заскиснялись - "не лучшие времена"? Пишите, как есть: худшие времена! Там же эта хуйня... как ее... рюзге мир, о!
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