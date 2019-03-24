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"Карликов нет": Шевченко раскрыл план сборной Украины

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Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко пообещал в матче 2-го тура отбора на Евро-2020 с Люксембургом сыграть агрессивно.

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко

"Нам нужна победа - это план на завтрашнюю игру. Мы должны показать хороший футбол, быть агрессивными и опасными. При этом мы уважаем нашего соперника. В Европе карликов в футболе уже нет. Мне очень импонируют команды, которые, несмотря на нехватку качественных игроков, пытаются исповедовать комбинационный футбол, играть креативно. Люксембург - одна из таких сборных", - цитирует Андрея Николаевича пресс-служба ФФУ.

Украинский наставник признался, что он еще не знает точного состава на матч.

"С выбором состава мы определимся в день игры. 24 марта пройдет подготовительная тренировка, посмотрим, как ребята восстанавливаются. У нас есть потери - у Марлоса и Артема Кравца небольшие повреждения, поэтому они поехали в Киев и не готовятся к завтрашней игре. В общем команда чувствует себя нормально. Проведем еще одну тренировку в качестве проверки", - подытожил Шевченко.

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Напомним, что наша национальная команда в 1-м туре квалификации на Евро-2020 сенсационно сыграла вничью 0:0 с Португалией. Этот результат вызвал зависть в России.

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Темы
Люксембург - УкраинаЕвро-2020
Персона
Андрей Шевченко
Место
ЛюксембургЛюксембург
Теги
сборная Люксембурга по футболусборная Украины по футболу
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