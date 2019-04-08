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Капитаны "Шахтера" и "Динамо" устроили эпичную переписку в Instagram

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Капитан киевского "Динамо" Виктор Цыганков и его коллега из донецкого "Шахтера" Тайсон поразили фанатов отношением к друг другу после четвертьфинала Кубка Украины.

Несмотря на эмоции и вылет "бело-синих" от главного соперника в серии пенальти, лидер столичного коллектива обменялся с бразильцем "горняков" словами поддержки в Instagram.Тайсон первым обратился к сопернику, выразив свое восхищение молодым динамовцем. "Всегда буду тебя уважать. Удачи, мой друг", – написал капитан "Шахтера".

Виктор Цыганков и Тайсон

Виктор Цыганков и Тайсон

ФК "Шахтер"

Новости
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Цыганков отреагировал на слова бразильца, ответив ему в той же манере. "Уважение превыше всего. Хорошая игра, мой друг. Всего наилучшего", – подчеркнул Виктор.

Как сообщал OBOZREVATEL, четвертьфинал Кубка Украины "Шахтер" – "Динамо" завершился громким скандалом с тренером киевлян Александром Хацкевичем.

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Темы
Динамо - ШахтерКубок Украины по футболу
Персоны
ТайсонВиктор Цыганков
Теги
ФК Динамо КиевФК Шахтер
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